Подозреваемая по делу об отравлениях «Боярышником» попала в больницу с гипертоническим кризом

Иркутск, 29 декабря. Рассмотрение ходатайства об отстранении от должности замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой отложено из-за ее госпитализации.

Свердловский районный суд Иркутска, инициировавший уголовное делопроизводство в отношении представителя местного министерства имущественных отношений из-за халатности, приведшей к массовой гибели людей, перенес слушание на 30 декабря. По словам зампреда суда Владимир Гилюка, Евгения Нефедова была госпитализирована c гипертоническим кризом. Известно, что на сегодняшнем заседании должно было рассматриваться ходатайство следствия об отстранении Нефедовой от должности.

По некоторым данным, она была уполномочена расторгнуть договор и освободить земельный участок от размещения на нем павильона с продававшимся средством «Боярышник». Отметим, что жертвами отравления в Иркутске вышеназванным средством стали 76 человек.