ВКС РФ обрушатся на ИГ в Сирии с иранского «Хамадана»

Москва, 29 декабря. Использование авиабазы «Хамадан», расположенной в западной части Ирана, очень удобно с точки зрения логистики и позволит силам ВКС РФ эффективно наносить удары по позициям террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии, считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. При этом Иран последовательно поддерживает все усилия России по борьбе с исламским терроризмом и министр обороны исламской республики Хосейн Дехкан накануне заявил о возможности предоставления «Хамадана» для нужд России.

«Использование российскими самолетами базы Хамадан удобно с логистической точки зрения. И я думаю, что заявление министра обороны Ирана связано с трехсторонней встречей министров иностранных дел России, Ирана и Турции, — заявил Калашников в беседе с «Известиями». — Это в том числе результаты этой встречи».