Разбившийся Ту-154 вез новогодние подарки детям в Сирии

Москва, 29 декабря. Российская художница Людмила Гурар, которая находилась на борту разбившегося Ту-154, везла новогодние подарки сирийским детям. Об этом в четверг рассказала член Международного художественного фонда Наталья Шипицова.

«В последний раз в Сирии Людмила была в сентябре. Она рассказывала нам, как их там обстреляли. Но от поездки в Сирию она не могла отказаться, так как везла местным детям подарки. Людмила была отважной женщиной», — отметила Шипицова.

Коллеги Гурар сообщили, что художница летела в Сирию в четвертый раз. В свою прошлую поездку она выступала с лекциями в Хмеймиме, а также устраивала кружки по рисованию для сирийских детей, пишет газета «Известия».

Напомним, что трагедия произошла 25 декабря. Направлявшийся в Сирию самолет Минобороны России Ту-154, на борту которого помимо военных были врачи, журналисты, музыканты и художники, потерпел крушение вскоре после вылета из Сочи. Причина крушения пока не установлена.