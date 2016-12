Боевики ИГ казнили палестинскую девушку по подозрению в шпионаже

Дамаск, 29 декабря. Журналистка издательства The Foreign Desk Лиза Дафтари, специализирующаяся на работе с ближневосточным регионом, рассказала об убийстве девушки боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Она сообщила о том, что боевики ИГ совершили серьезное преступление по отношению к палестинской девушке.

По словам Дафтари, молодая палестинская девушка была казнена боевиками ИГ по подозрению в шпионаже в пользу сирийского правительства.

Meanwhile in Syria.. ISIS executes a young Palestinian girl from Yarmouk accusing her of working for Syrian Gov. Thoughts Sec. Kerry? pic.twitter.com/esWCcSqzWI