Первый замглавы Генштаба ВС Армении пострадал в ДТП



Ереван, 29 декабря. Первый заместитель начальника Генштаба ВС Армении Энрико Априамов госпитализирован после ДТП. В дорожную аварию генерал-лейтенант попал на трассе Ереван — Арташат.

По данным источника в правоохранительных органах, врачи диагностировали у Априамова и его водителя травмы различной степени тяжести. С места ЧП они были доставлены военный госпиталь Мурацан, однако их жизни ничего не угрожает.

Медицинская экспертиза показала, что водитель замначальника Генштаба был трезв, добавил собеседник телеканала Life.