Семь боевиков ИГ задержали в Дагестане за подготовку терактов в Москве

Москва, 29 декабря. Сотрудники МВД И ФСБ РФ пресекли деятельность сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» на территории Дагестана. По подозрению в планировании серии резонансных терактов московском регионе задержаны семь человек. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, члены законспирированной группы готовили атаки по прямому указанию эмиссара ИГ, находящегося в Сирии.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержаны семь человек. В ходе обысков по местам их проживания изъято большое количество огнестрельного оружия и средств поражения (гранат и боеприпасов), а также компоненты к самодельным взрывным устройствам», — заявили в ФСБ.

По данным «Газеты.ру», 24 декабря в Дагестане были уничтожены два боевика, которые начали стрельбу по бойцам спецназа и были убиты ответным огнем. Как сообщает НСН, один из них оказался главарем так называемой «шамильской» банды.