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Пятикилометровый астероид приближается к Земле на огромной скорости
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Пятикилометровый астероид приближается к Земле на огромной скорости

Сегодня 11:51
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Пятикилометровый астероид приближается к Земле на огромной скорости

Москва, 29 декабря. Астероид Таутатис, длинна которого достигает пяти километров, приближает к Земле, сообщили ученые.

Масса космического объекта достигает 50 миллиардов тонн, а длина —  5,4 километра. Огромный астероид мчится в сторону Земли со скоростью 16 километров в секунду. 29 декабря он максимально сблизится с планетой.

Специалисты отметили, что он является «потенциально опасным». Однако они пояснили, что такой статус присваивается всем объектам, которые приближаются к Земле на расстояние, превышающем дистанцию до Луны менее чем в 20 раз.

Ранее группа российских ученых исследовала влияние сплошной вырубки лесов на содержание парниковых газов в атмосфере, передает «Индикатор»

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Катерина Тимошенская
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