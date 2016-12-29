Пятикилометровый астероид приближается к Земле на огромной скорости

Москва, 29 декабря. Астероид Таутатис, длинна которого достигает пяти километров, приближает к Земле, сообщили ученые.

Масса космического объекта достигает 50 миллиардов тонн, а длина — 5,4 километра. Огромный астероид мчится в сторону Земли со скоростью 16 километров в секунду. 29 декабря он максимально сблизится с планетой.

Специалисты отметили, что он является «потенциально опасным». Однако они пояснили, что такой статус присваивается всем объектам, которые приближаются к Земле на расстояние, превышающем дистанцию до Луны менее чем в 20 раз.

Ранее группа российских ученых исследовала влияние сплошной вырубки лесов на содержание парниковых газов в атмосфере, передает «Индикатор».