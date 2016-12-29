В Минздраве РФ рассказали, с какими видами рака будет бороться новый препарат

Москва, 29 декабря. В министерстве здравоохранения России рассказали, при каких видах рака сможет помочь новый медицинский препарат.

По словам директора департамента общественного здоровья и коммуникации Минздрава РФ Олега Салагая, новое лекарство против онкологических заболеваний, разработанное российскими учеными, помогает при меланоме, раке почки, мочевого пузыря, головы или шеи.

Отмечается, что российский препарат, в отличие от химиотерапии, сможет бороться против раковых образований и после прекращения приема.

Ранее сообщалось, что российские ученые начали испытывать революционное средство от рака. Производство новейшего препарата против рака начнется в 2018 году.