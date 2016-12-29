Дагестанец хотел присоединиться к ИГИЛ в Сирии, но попал на Валдай

Великий Новгород, 29 декабря. Житель Дагестана планировал присоединиться к боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии, но вместо этого попал в колонию в Валдае.

Мужчина, придерживавшийся радикальных взглядов, собирался из Минеральных вод добраться до Стамбула и уже из Турции проникнуть в Сирийскую Арабскую Республику. Он намеревался примкнуть к боевикам ИГИЛ, однако был задержан сотрудниками ФСБ и предстал перед судом. Кизлярский суд вынес обвинительный приговор, житель Дагестана получил три года и девять месяцев колонии. Сейчас мужчина пребывает в колонии Валдайского района.

Ранее Газета.ру сообщила, действующий президент США Барак Обама заявил, что ошибки Вашингтона во время военной операции в Ираке по свержению режима Саддама Хусейна стали одной из причин появления террористической организации «Исламское государство».