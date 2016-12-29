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Боевики ИГ перешли в контратаку в Мосуле
Весь мир

Боевики ИГ перешли в контратаку в Мосуле

Сегодня 11:54
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Боевики ИГ перешли в контратаку в Мосуле

Амман, 29 декабря. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) вернулись в сражение за иракский город Мосул с присущей им жестокостью. По данным новостного портала AlGhad Press, 28 декабря террористы приступили к захвату территорий на правом берегу Мосула, начав с захвата жилых домов и подрыва нескольких дорог.

По словам местного жителя, боевики захватили жилые дома для того, чтобы им было проще перемещаться между ними.

«Они убивают тех, кто препятствует им в этом – так, они уже убили 6 жителей», — сказал он корреспонденту новостного портала.

Накануне глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари заявил, что в настоящее время лишь небольшая часть Мосула полностью контролируется боевиками ИГ.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

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Тимур Румянцев
#иг #мосул #ирак
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