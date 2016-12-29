Прощание с Порошенко и падение ниже дна: Владимир Корнилов о будущем Украины

Прошло уже три года с тех пор, как «Майдан» отгремел свое. Многое изменилось с тех пор на Украине. Первоначальные восторги и праздные мечты «евромайданщиков» уступили место серой и не особо привлекательной действительности. Обещанное новой властью обновление, реформирование страны до сих пор ни к чему так и не привело. Коррупция на Украине никуда не исчезла, коммунальные тарифы растут, промышленность простаивает, политический кризис лишь усиливается, кооперационные связи с Российской Федерацией разрушены практически полностью и вряд ли возродятся когда-нибудь в ближайшем будущем. Конечно, не одно только плохое было в 2016 году. Победа на «Евровидении», определенные успехи в долгой «безвизовой эпопее», избрание Украины в Совет безопасности ООН, что-то еще.

Но все это более символические достижения. Вряд ли они способны надолго утешить стремительно нищающую страну. Будет ли следующий год хоть сколько-нибудь лучше для Украины, чем год нынешний? Об этом корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с Владимиром Корниловым, известным политологом и главой Центра евразийских исследований.

К вопросу госпереворота…

— Как, по-вашему, будут развиваться отношения России и Украины в 2017 году? Недавнее решение московского суда, признавшее «Майдан» государственным переворотом заставило некоторых думать, что на дипломатическом уровне они вообще могут прерваться…

— Как вы понимаете, на Украине над этим решением уже посмеялись, и будут смеяться и в следующем году. Тем не менее, России это судебное решение теоретически дает юридические основания для того, чтобы пересмотреть, на мой взгляд, ошибочное признание режима Порошенко, Турчинова, Гройсмана и так далее легитимным. Но воспользуется ли этой юридической возможностью Москва? Здесь у меня большие сомнения. У Москвы были такие возможности и два с половиной года тому назад. Тогда Россия, мне кажется, не должна была признавать легитимность выборов Порошенко. Но зачем-то она это сделала, зачем-то она села с ним за стол переговоров на равных. Этим она сама легитимировала результаты этих совершенно незаконных выборов. Возможно, поезд уже ушел. Да, решение Дорогомиловского суда дает России определенные возможности — но неизвестно еще, будет ли желание ими воспользоваться.

Трамп — неизвестная карта

— Что можно сказать об отношениях Киева с США при следующей администрации?

— Вы знаете, сейчас все пытаются предугадать, какой будет внутренняя и внешняя политика президента Трампа. Но, на мой взгляд, то, какой именно она будет, до сих пор не знает и сам Трамп. Мы можем гадать на кофейной гуще, какие из своих многочисленных предвыборных обещаний Трамп собирается исполнить. Но не более того. Трамп — типичный популист. Ранее он действовал, исходя из соображения, что должен на выборах эпатировать публику во всем. Отсюда и обещания мексиканской стены, разговоры о роспуске НАТО, вступлении в союз с РФ и т.д. Но на самом деле, как Трамп будет выстраивать свой внешнеполитический курс — совершенно никому неизвестно.

Не надо забывать также и то, что Трамп во многом будет зависеть от республиканского большинства в Сенате США и республиканского же большинства в нижней палате Конгресса. Там его Республиканская партия занимает еще более «ястребиную» позицию, чем демократы. Потому любые внешнеполитические действия Трампа в отношении Украины будут зависеть от его договоренностей с республиканским большинством в американском парламенте. Так что предсказывать, какими будут отношения Трампа и Украины, — совершенно бесполезное занятие, которым лучше заниматься астрологам.

— Поддержка Киева Вашингтоном может прекратиться?

— Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Но опять-таки: я надеюсь. Это не значит, что я это прогнозирую.

ООН, Израиль и потеря субъектности

— Избрание Украины членом Совета безопасности ООН в 2016 году было воспринято многими как громкая политическая победа Киева. Сейчас эти восторги, как кажется, несколько уменьшились. Что вы думаете об этом?

— Судя по реакции украинских политиков, они уже совершенно не рады, что Украина стала членом Совета безопасности ООН. Собственно, некоторые депутаты, в том числе и из правящей коалиции, уже заявили, что они попросту исполняют там волю США. Они абсолютно искренни в этом отношении. На «Майдане» Украина совершенно и полностью сдала субъектность своей внешней политики. Это надо понимать. Украина совершенно и полностью в Совбезе и Генассамблеи ООН зависит от Вашингтона, от Белого дома, от того, что им скажут в Америке. Лишнее тому подтверждение — недавнее голосование «против» Израиля. Здесь не надо питать никаких иллюзий. Какой будет воля Госдепа, за то Украина и будет стоять в ООН. Ее позиции там абсолютно номинальны. Они не зависят от мнений того или иного политика на Украине. В том числе от мнения высшего политика Украины.

Досрочные выборы и политический кризис

— Многие говорят, что назревают досрочные выборы в Раду. Увидим ли мы нечто подобное в 2017 году?

— Это зависит от многих обстоятельств, в том числе и от внешних, но, я думаю, да, Украине не избежать в 2017 году досрочных выборов — сначала парламентских, затем президентских, или же сразу и парламентских, и президентских. Я практически не сомневаюсь, что досрочные выборы состоятся, но я также совершенно уверен, что досрочные выборы не разрешат политический кризис на Украине, а, возможно, лишь его ухудшат. Тут надо разделять понятия: досрочные выборы и разрешение политического кризиса.

К досрочным выборам сейчас готовятся все политические партии и политики Украины. Они уже начали работу с избирателями, уже начали окучивание избирательных округов, уже начали готовить поправки к избирательному законодательству. На всякий случай готовятся к этой перспективе все основные актеры на украинской политической арене: в том числе, конечно, Саакашвили, Лещенко, Савченко — все те, кто хочет пролезть в парламент или там остаться. Но также готовятся к выборам и националисты-боевики, и пропрезидентские политические силы.

«Безвиз» и разочарование Европы

— Некоторые наблюдатели отметили, что Европа и Запад в целом были настроены в 2016 году по отношению к Украине уже не так радушно, как раньше. Что следует ждать от следующего года?

— Общественное мнение в отношении Украины и украинской тематики напрямую зависит от отношения к России, к российской политике и, собственно говоря, к Путину. Если бы не было России, то на Украину все бы уже давно наплевали и забыли — более того, это географическое понятие вообще не присутствовало бы в информационном пространстве Запада. Во многом изменение общественного мнения по отношению к украинской проблематике в следующем году будет зависеть от того, насколько мудро и толково в информационном пространстве Запада будет действовать сама Россия.

Пока что мы видим позитивный тренд для России. Украинская тематика многим надоела, Украина сидит у многих в печенках. В 2016 году это напрямую подтвердил голландский референдум. Потока украинских легальных, а особенно нелегальных иммигрантов боятся в Европе. Мы видим, что раз в США и Европе популистские партии и политики полностью поддерживают Россию, это свидетельствует о том, что мнение этого самого populus в значительной степени отличается от мнения прессы и истеблишмента, от антироссийской истерики, которую навязывают западному обществу. России нужно поддержать этот тренд и способствовать его развитию.

— Толпы украинских нелегальных мигрантов… Именно к этому приведет предоставление Украине безвизового режима с ЕС в 2017 году?

— Если его вообще дадут, вы имеете в виду?

— Как заставляют думать последние события, «безвиз» Украине уже почти дали. Хотя, конечно же, почти — это не уже...

— Это «почти» было в декабре прошлого года точно таким же «почти, но не уже». Если кто забыл, то напомню, что в декабре 2015 года Украина радостно отметила предоставление ей безвизового режима, поскольку кто-то в Еврокомиссии решил, что этот безвизовый режим надо дать. В прошлом году Украина уже праздновала скорое предоставление «безвиза». Всем и тогда казалось, что оно уже «почти и вот-вот». Но мы видим, сейчас заканчивается декабрь 2016 года, и никто не знает, когда это «почти» наступит, и наступит ли оно. По-моему, сейчас оно еще дальше, чем тогда в 2015-м.

Конечно, я допускаю, что в 2017 году Украине все же предоставят безвизовый режим. Но ведь недаром Европа так долго боролась за правило резкого торможения этого безвизового режима в привязке именно к украинской тематике. Вполне возможно, что Украине все же радостно предоставят этот безвизовый режим, Украина отпразднует свою победу, может быть, кто-то даже успеет проскочить барьер, чтобы осесть в Европе в качестве нелегала. Но я ни на минуту не сомневаюсь, что если Украине дадут безвизовый режим в 2017-м, то только для того, чтобы потом очень быстро включить тормоз. Украина получит безвизовый режим с ЕС, они поздравят друг друга, запустят несколько фейерверков, но после этого красочного празднования Украина тут же будет «безвиза» лишена.

Узаконенные взятки и экономическое падение ниже дна

— Экономические реформы на Украине. Следует ли ждать здесь какого-то прогресса в 2017-м?

— Реформ как не было, так и нет. Коррупция только усилилась при этом «антикоррупционном режиме» Порошенко по сравнению с тем, как дела обстояли при Януковиче. Это отмечают и сами украинцы. Все опросы общественного мнения показывают, что ситуация с коррупцией стала хуже, чем была до победы «Майдана». То, что всех реальных экономических и антикоррупционных реформ нет и не будет, прекрасно понимают и на Западе. Но оно и не важно. Запад и западные институции Украина интересует исключительно в контексте борьбы против России.

Даже ситуация с международным кредитованием Украины во многом зависит не от самого Киева, а от того, как Россия сможет или не сможет выстроить диалог с Трампом и США. Пока, как мы видели весь 2016 год, дают Украине кредиты неохотно. Недаром с этим так долго тянул МВФ. Все прекрасно понимают, что эти кредиты уйдут в карманы коррумпированной украинской элиты. Все прекрасно понимают, что это, по сути, узаконенная взятка этой самой элите, чтобы она продолжала свой антироссийский курс. Не более того. Но бесконечно кредитование на подобных основаниях продолжаться не может. Украинская же экономика как была — как бы это сказать аккуратно — на дне, так там и останется в 2017 году, если не продолжит свое падение и того дальше.