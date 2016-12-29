Следователи предъявили главе компании «Усть-Луга» обвинение в хищении

Санкт-Петербург, 29 декабря. Главе компании «Усть-Луга» Валерию Израйлиту предъявлено обвинение по делу о хищении 1,5 миллиарда рублей, заявили в главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

С ходатайством об аресте Израйлита в суд вышло ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Ему предъявлено обвинение в хищении 1,5 миллиарда рублей, которые были выделены на развитие порта в Усть-Луге.

Ранее стало известно, что Дзержинский суд Санкт-Петербурга арестовал председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга». Израйлит был арестован на 25 суток, до 21 января следующего года, передает «Газета.ru».