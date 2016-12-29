Наблюдатели ООН зафиксировали последствия обстрелов ВСУ у Станицы Луганской

Луганск, 29 декабря. Представители мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине зафиксировали последствия обстрелов, совершенных ВСУ на пункте пропуска в районе Станицы Луганской.

Официальный пункт пропуска в районе Станицы Луганской осмотрели наблюдатели ООН и представители Народного совета ЛНР, а также члены подгруппы по гуманитарным вопросам на минских переговорах. «Станицу Луганскую посетила мониторинговая миссия ООН по правам человека в лице Октама Газиева», — рассказала участник контактной группы Ольга Кобцева.

Известно, что наблюдатели отметили, каким образом соблюдаются международные нормы, зафиксировали поврежденную ВСУ часть моста в районе населенного пункта и условия, в которых мирным жителям приходится пересекать пограничную линию. По словам Кобцевой, представители ООН не комментировали увиденное и не сообщали о нарушении прав человека на пункте пропуска в ЛНР.