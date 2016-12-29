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Ученые нашли связь между дыханием, памятью и страхом
Общество

Ученые нашли связь между дыханием, памятью и страхом

Сегодня 11:29
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Ученые нашли связь между дыханием, памятью и страхом

Вашингтон, 29 декабря. Ученые из Северо-Западного университета США заявили, что дыхание может влиять на память и чувство страха.

Результаты наблюдений они опубликовали в журнале The Journal of Neuroscience.

Специалисты рассказали, что ритмы дыхания создают в мозге электрическую активность. Этот эффект различается в зависимости от того, ртом или носом человек дышит и с какой скоростью вдыхает и выдыхает. Во время дыхания задействованы три области мозга: обонятельная кора, ответственная за обработку запахов, гиппокамп, контролирующий память, и миндалина, связанная с эмоциональными процессами.

Во время эксперимента, проведенного экспертами, добровольцы быстрее распознавали страшные лица, когда вдыхали через нос, также вдохи носом положительно сказывались на способность запоминать объекты.

Ранее ученые узнали, как социальные сети влияют на память человека. 

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Алия Шарафутдинова
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