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Берлинский убийца на грузовике не излечил Европу от легкомыслия
ИноСМИ

Берлинский убийца на грузовике не излечил Европу от легкомыслия

Сегодня 12:59
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Берлинский убийца на грузовике не излечил Европу от легкомыслия

Джихадист, приверженец ИГ, атаковавший на грузовике в Рождественскую ярмарку в Берлине в начале месяца, посетил 15 мечетей и общался с двумя лицами, связанными с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ — прим. ФАН), прежде чем совершить нападение.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Гарри Уолкера (Harry Walker) «Берлинский убийца на грузовике посетил 15 мечетей и связывался с ИГИЛ перед терактом» (Berlin truck killer ‘visited 15 mosques' and contacted ISIS-linked jihadis prior to attack), опубликованной 29 декабря в британском издании Express.

По данным немецких СМИ, Анис Амри, жестоко убивший 12 человек в прошлый понедельник в ходе ужасающего теракта с использованием грузовика, предположительно, поддерживал контакты с другими экстремистами, проживающими в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Амри подавал запрос о предоставлении убежища в Германии под разными псевдонимами, один из которых он использовал в Оберхаузене. К февралю 2016 года Амри в основном находился в Берлине, несмотря на то, что по правилам предоставления убежища он не мог выезжать за границы земли Северный Рейн-Вестфалия.

Государственному управлению уголовного розыска Дюссельдорфа потребовалось три месяца, чтобы официально идентифицировать Амри как угрозу — предупреждение было выпущено только 10 мая. В Берлине будущий убийца часто контактировал с людьми, которые, по заявлению немецких спецслужб, были связаны с радикальными салафитскими исламистами.

Власти уже проводили проверку двух людей, также подозреваемых в планировании теракта, с которыми контактировал Амри.

Однако информация, собранная на Амри на уровне государственных служб безопасности, дошла до федеральной службы разведки Германии только через шесть месяцев — данные попали в Федеральное ведомство по охране Конституции только 13 октября 2016 года.

После «рождественского» убийства немецкие спецслужбы подверглись широкой критике за неспособность предотвратить теракт, при том, что наблюдение за Амри велось почти год.

Несмотря на то, что джихадисту удалось беспрепятственно бежать в Италию после совершения теракта 19 декабря, Жан-Клод Юнкер выступил за сохранение политики открытых границ Шенгенской зоны. Однако президент комиссии ЕС не встретил поддержки в его стремлении сохранить политику открытых дверей, невзирая на многочисленные призывы к ее отмене после многочисленных терактов, произошедших в Европе с начала 2015 года.

«Европа должна продолжать предоставлять убежище людям, бегущим от войны, — заявил Юнкер. — Во времена, когда террористов не останавливают государственные границы, национального подхода к внутренней политике уже недостаточно. Наши ценности, то, как мы живем вместе в условиях свободы и открытости, являются наиболее эффективными средствами борьбы с терроризмом».

комментарии
Алексей Громов
#теракт #терроризм #германия
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