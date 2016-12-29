Санкт-Петербург, 29 декабря. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сегодня посетит «Зенит-Арену». Как стало известно ФАН, визит главы Северной столицы на строящийся стадион в западной части Крестовского острова запланирован с 13.00 до 15.00.

Сейчас все руководство комитета по строительству находится в управлении Ростехнадзора с последними документами, необходимыми для выдачи заключения о соответствии.

Вероятность получения заключения уже сегодня очень высока. В этом случае акт о вводе в эксплуатацию стадиона будет подписан еще до наступления Нового года.