Рогозин вручил паспорт РФ знаменитому ученому-оборонщику с Украины

Москва, 29 декабря. Украинский ученый, работающий в сфере оборонно-промышленного комплекса, Игорь Гашененко и его жена Людмила в четверг официально стали гражданами России. Российские паспорта ученому и его супруге вручил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

С марта Гашененко, который является специалистом в области прикладной телеметрической механики и динамики систем взаимодействующих тел, начал работать на одном из заводов, входящих в российский холдинг «Высокоточные комплексы» (структура Ростеха). По словам Рогозина, инженер возглавляет работы по созданию навигационных систем, которые могут быть применены в самых разных сферах.

«Я обратился к президенту РФ Владимиру Путину, 9 сентября этого года он дал согласие на то, чтобы Игорь Николаевич и члены его семьи были приняты в российской гражданство, и сегодня мне выпала честь вручить паспорта нашим теперь уже соотечественникам», — отметил он.

Вице-премьер добавил, что высококлассным украинским специалистам всегда рады в России и что российские оборонщики очень переживают за судьбу своих украинских коллег.