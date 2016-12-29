Асад остается: стали известны подробности плана разделения Сирии на зоны влияния

Москва, 29 декабря. Президент Сирии Башар Асад останется на своем посту до следующих президентских выборов в стране, после чего мирно передаст власть своему преемнику, а его семье будут обеспечены гарантии безопасности и неприкосновенности. Именно такой вариант перехода власти предусмотрен разработанным в ходе трехсторонних переговоров между Россией, Ираном и Турцией планом урегулирования в Сирии.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», стало известно, что в рамках плана урегулирования Сирия может оказаться разделенной на зоны влияния, в которых за обеспечение порядка будут отвечать силы разных держав. При этом на всей территории страны продолжат действовать органы власти, управляемые из Дамаска.