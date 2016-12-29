Женщина и двое детей погибли в жутком пожаре в ХМАО

Ханты-Мансийск, 29 декабря. Двое детей и женщина погибли в результате пожара в поселке Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа.

Как рассказали в региональном управлении СК России, пожарные нашли тела женщины и ребенка. Еще одна женщина и ребенок были срочно госпитализированы в ближайшее лечебное учреждение. Врачи не смогли спасти жизнь несовершеннолетнему. От полученных травм он скончался.

Полиция выяснила, что погибшие – члены одной семьи, которая проживала в трехкомнатной квартире на первом этаже дома. По предварительной информации огонь вспыхнул в комнате, где спали мать и двое детей. Помещение отапливалось обогревателями.

Правоохранительные органы проводят проверку. Выясняется причина возгорания.