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В Алеппо российские военные предотвратили крупный теракт
Новости Сирии

В Алеппо российские военные предотвратили крупный теракт

Сегодня 11:34
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В Алеппо российские военные предотвратили крупный теракт

Алеппо, 29 декабря. Российским саперам в Сирии удалось предотвратить крупномасштабный теракт, который готовили боевики в восточной части Алеппо.

При осмотре зданий в восточных кварталах второго по величине города Сирии российские саперы обнаружили несколько взрывных устройств. Боевики заложили мины прямо в здании одной из сирийских школ. Военные инженеры установили, что бомбы активировались дистанционно. Район был экстренно оцеплен, бойцы выставили систему радиопомех и обезвредили взрывные устройства. Специалисты отметили, что эта закладка была сделана специалистами высочайшего класса, что указывает на высокий профессионализм «умеренных оппозиционеров», которых поддерживает США.

Ранее Известия сообщили, что покинувшие восточные районы Алеппо боевики оставили склады с большим количеством оружия, значительная часть которого была произведена в США.

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Алексей Громов
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