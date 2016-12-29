Многотонный грузовик провалился под лед в Приамурье, водитель пропал

Благовещенск, 29 декабря. На реке Зея в районе города Свободный Амурской области под лед провалился грузовик, перевозивший пескогравий. По информации регионального главка МЧС, водитель большегруза пропал без вести.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел в 8.20 по московскому времени в ходе проведения работ по подготовке к открытию ледовой переправы город Свободный Свободненского района — село Введеновка Серышевского района. Грузовой автомобиль с грузоподъемностью 25 тонн провалился под лед в 250 метрах от правого берега реки Зея, водитель пропал. В настоящее время на месте ЧП работают боевые расчеты пожарных оперативных групп управления ГОиЧС города Сарбодного, спасатели поисково-спасательного отряда города Свободный, главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Амурской области и ФГКУ «2 отряд ФПС по Амурской области.

Выясняются обстоятельства и причины происшествия.

Как сообщала «Газета.ру», ранее первый замначальника главного штаба вооруженных сил Армении Энрико Априамов попал в ДТП на трассе Ереван — Арташат.