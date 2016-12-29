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СК РФ заменил следователя по делу Грозовского и восстановил адвоката
Общество

СК РФ заменил следователя по делу Грозовского и восстановил адвоката

Сегодня 11:39
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СК РФ заменил следователя по делу Грозовского и восстановил адвоката

Санкт-Петербург, 29 декабря. В Главном следственном управлении по Санкт-Петербургу принято решение о восстановлении адвоката Михаила Уткина, защищающего священника Глеба Грозовского. Как стало известно Федеральному агентству новостей, ранее он смог допросить людей, которые свидетельствовали о невозможности совершения преступления отцом Глебом, однако сразу после этого следователь Гаврилов отстранил Уткина от участия в деле.

"Постановлением из Следственного комитета России действия следователя Гаврилова по отводу адвоката Михаила Уткина признаны незаконными, - сообщила с социальной сети сестра обвиняемого священника Любовь Грозовская. – Гаврилов сейчас на больничном, и его дальнейшая судьба в правоохранительных органах не совсем понятна". 

У Михаила Уткина на все защитные действия осталось не более трех недель, после чего новый следователь по делу Борис Смирнов передаст материалы дела на ознакомление Глебу Грозовскому.

Напомним, ранее суд отклонил жалобу адвоката Грозовского на отстранение адвоката Михаила Уткина от дела. Судья Шишкин посчитал, что если в этом процессе адвокат — лицо не заинтересованное, то и жалоба не подлежит удовлетворению.

СК РФ заменил следователя по делу Грозовского и восстановил адвоката

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Алексей Громов
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