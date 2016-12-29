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Пушков о новых антироссийских санкциях США: Обамой движет чувство мести
Политика

Пушков о новых антироссийских санкциях США: Обамой движет чувство мести

Сегодня 11:39
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Пушков о новых антироссийских санкциях США: Обамой движет чувство мести

Москва, 29 декабря. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа, посоветовавшего США «заняться своими делами» вместо санкций против России. 

Так, по мнению Пушкова, разная позиция Обамы и Трампа в вопросе ограничительных мер против Москвы связана с тем, что ими движут разные мотивы и цели. «Трамп не видит причин для новых санкций против России. Обаму отличает неутоленный дух мести. Трампа  — стремление выстроить новые отношения с Москвой»,  — говорится в сообщении в Twitter политика.

Как сообщала ранее «Газета.ру», наканунеThe Washington Post распространила информацию, что администрация Обамы готовится объявить санкции и другие меры за якобы вмешательство России в выборы в США в 2016 году. Анонимные источники издания утверждают, что Белый Дом уже перешел к финальному этапу разработки санкций, а их публичную часть могут объявить уже на этой неделе.

 

комментарии
Ярослава Замысловатова
#барак обама #дональд трамп #сша #алексей пушков
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