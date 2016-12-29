Глава ДНР Захарченко назвал украинскую власть «обезьяной с гранатой»

Донецк, 29 декабря. Глава ДНР Александр Захарченко не исключил, что поэтапное выполнение властями Киева соглашений «Минска» согласно утвержденной «нормандской четверкой» дорожной карте, может начаться в 2017 году.

Глава ДНР Александр Захарченко прокомментировал сегодня ситуацию с выполнением украинскими властями минских соглашений, отметив, что оно может стартовать в 2017 году. По его словам, Киев тормозил «Минск», поскольку реализация политических обязательств привела бы к краху действующего режима.

Однако смена власти в США, давление со стороны стран «нормандской четверки» и еще более усугубляющийся политико-экономический кризис могут заставить нынешние власти Украины начать выполнять соглашения. Захарченко отметил, что предпосылки для положительного исхода есть, однако «стопроцентной уверенности быть не может». «Киевская власть — как обезьяна с гранатой, трудно понять, что у нее в голове, куда она бросит эту гранату. Или, что более вероятно, когда граната взорвется у нее в руках», — резюмировал глава ДНР.