Стали известны подробности задержания бывшей жены Кержакова в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 декабря. В ходе задержания бывшей гражданской жены нападающего «Зенита» Александра Кержакова Екатерины Сафроновой полицейские обнаружили купюру, свернутую в трубочку со следами белого порошка. Как стало известно ФАН, сейчас купюра передана на наркоэкспертизу.

Бывшая супруга футболиста ФК «Зенит» Кержакова 29-летняя Екатерина Сафронова была задержана в Приморском районе Петербурга в результате оперативной разработки сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Удалось установить, что Екатерина была взята с купюрой достоинством в 10 евро, свернутой в трубочку. На купюре обнаружены следы белого порошка.

Сама Екатерина находится в 44 отделе полиции, но в ближайшее время будет выпущена.