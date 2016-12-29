Захарченко: Блокада Донбасса нанесет удар по экономике самой Украины

Донецк, 29 декабря. Попытки Киева ужесточить блокаду Донбасса лишь усугубят ситуацию в экономике Украины, заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Глава ДНР обратил внимание, что экономика Украины находится в состоянии стремительного падения. Он подчеркнул, что в Киеве могли остановить этот процесс переговорами с ЛНР и ДНР, однако, наоборот, «ускоряют свое пике».

«Хотят усилить (блокаду Донбасса. — Прим. ФАН)? Пусть усиливают, — заявил Захачренко. — Уверен, мы сможем повернуть это в свою пользу. А они нанесут еще больший вред своей экономике и благосостоянию своих граждан».

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