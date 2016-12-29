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Ученые предсказали скорое наступление экологической катастрофы
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Ученые предсказали скорое наступление экологической катастрофы

Сегодня 11:04
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Ученые предсказали скорое наступление экологической катастрофы

Таллахасси (США), 29 декабря. Американские ученые из Флориды предсказали скорое наступление серьезной экологической катастрофы в связи с глобальным потеплением. 

По мнению специалистов, увеличение температуры на один градус по Цельсию уже привело к значительным изменениям в климате и физиологии живых организмов. Дальнейшие температурные колебания еще сильнее скажутся на облике планеты, что, вероятнее всего, выльется в крупнейшую экологическую катастрофу.

При этом ученые утверждают, что это произойдет не через сотню или тысячу лет, а уже в ближайшие десятилетия. Отметим, что это уже не первая тревожная новость, касающаяся экологии. Как сообщает Газета.Ru, ученые из Аризонского университета в США установили, что животные и растения Земли не успевают адаптироваться к быстро меняющемуся климату.

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Геннадий Плющев
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