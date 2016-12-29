Ученые рассказали, какие заболевания могут вызвать сварочные газы

Вашингтон, 29 декабря. Симптомы болезни Паркинсона могут ухудшиться, если долго подвергаться воздействию марганца, входящего в состав сварочных газов. Об этом рассказали исследователи из Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона.

Свои наблюдения они опубликовали в Neurology.

Специалисты привлекли к экспериментам 886 человек, работающих на двух судостроительных заводах и заводе тяжелого машиностроения. Они периодически проверяли их на наличие симптомов болезни Паркинсона.

Как пишет «Индикатор», эксперты нашли синдром паркинсонизма у 135 рабочих (15%). Воздействие марганца, входящего в состав газов, применяемых при сварке, обострял состояние рабочих. Они начинали замечать у себя замедленность движений рук, «одеревенение» рук и ног, проблемы с речью и скованность мышц лица.