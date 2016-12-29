Товарищ Данди по прозвищу «Крокодил». Колонка Руслана Мармазова

Новогодние дни (предновогодние, посленовогодние, теперь-то все научились особенно залихватски, продолжительно и с оттяжкой праздновать смену одного-единственного значка в календаре) они ведь чем хороши? Кроме телесного отдохновения и душевного времяпрепровождения, разумеется? Телевизором!

Баба-Яга и другие приключения Шурика

И дело даже не в том, что по версии классика рисованного кино почтальона Печкина, ящик с экраном является главным украшением стола. Изобилие прекрасной телевизионной продукции в обозначенный временной период натурально зашкаливает. Что замечательно! Телеканалы, как бы извиняясь за весь год, в течение которого они пугали новостями и сушили мозги «Домом-2» и «Модным приговором», балуют самым настоящим и изысканным образом, балуют своих благодарных потребителей.

Чем ближе к бою курантов, без разницы с какой стороны от 31 декабря — 1 января, тем больше в телевизоре здравого смысла и четкого понимания, что именно радует зрителя. Никаких натужных экспериментов, никаких маркетинговых выкрутасов, поменьше навязчивой рекламы, одна только добрая, проверенная годами классика. Тут не о музыкальных номерах говорено, где всякой субстанции хватает, а о кинематографе.

Я уже долгие годы не заглядываю в телевизионную программу, как-то ни к чему она мне. А в новогодние дни в том и вовсе нет нужды. Точно знаю, что непременно наскачу на жемчужную россыпь Леонида Гайдая. И в миллионный раз стану смаковать с любого места приключениями Шурика, и великую тройку смешного нападения Вицин-Никулин-Моргунов, и медвежью песенку Натальи Варлей на камне… Что я, собственно, рассказываю? Вы же сами превосходно это знаете.

Кроме того, в «детское время» косяком пойдут дивные советские сказочные истории с Машей и Витей, Буратино каким-нибудь, Морозко, с огнивом, толстяками, голосом Георгия Милляра из-под грима Бабы-Яги...

Если даже и героические будни Ивана Бровкина мелькнут или, допустим, случится эротико-производственный роман имени Эльдара Рязанова, так и они в радостной атмосфере праздника не подкачают. Потому как, традиционно дивно монтируются с салатом «Оливье» и мандаринами.

Чего уж там говорить, в советские времена умели создать приятные ощущение посредством важнейшего из искусств. Нет, понятно, что и более поздние работы отечественных киношников с уместной тематикой будут подтянуты и вплетены в эмоциональную канву праздника. Но не они послужат каркасом новогоднему настроению. Что вы? Только шедевры, рожденные в СССР!

Клеопатра и никаких «ню»

Любознательный читатель, перепрыгивающий вместе с сумбурными мыслями автора с абзаца на абзац, наверняка уже имеет, что возразить. Мол, а как же быть с работами зарубежных мастеров экрана? Они, так сказать, каким боком втискиваются в плотный график подъёлочных эфиров? Отвечаю. Очень даже уместным боком. Хотя есть тут и тонкие моменты.

Во-первых, в эти дни восприятие публики точно не будет оскорблено некачественной или идеологически сомнительной поделкой западных киностудий. Фредди Крюгер нелеп в новогодне-рождественские дни ровно так же, как и любая часть «Бандитского Петербурга», даром, что последний — отечественная штучка. Не тот формат! Во-вторых, сказки, согласен, более современные и технологичные, чем постановки Александра Роу, но с четким пониманием, где есть добро, а где зло, так еще и захватывающие по сюжету и с чарующими спецэффектами, принимаем для ассортимента, легко и с удовольствием. Надо же чем-то перемежевывать Гайдая! Гарри Поттер, Нарния в разных своих проявлениях и непревзойденный Магистр Йода для этого годятся, будто для того и созданы. В-третьих, долгие годы работы советской селекционной идеологической машины предлагают нам свои плоды и сегодня тоже.

Прежде, кто забыл, тому напоминаю, на наши взыскательные экраны совсем не каждый фильм просачивался. Изучали их придирчиво, с увеличительным стеклом, если не с микроскопом, с речным песочком перетирали. Случалось, понятно, и слишком усердствовали. Потому, когда до советских кинотеатров добралась знаменитая «Клеопатра» с Элизабет Тейлор и падкие на «обнаженку» граждане «после 16» выстроились в кассы, оказалось, что они поспешили. Одна сплошная история, глубокие чувства античного масштаба, красивые артисты, но никакого баловства…

Но это так, перегибы на местах. Хотя, а может и не перегибы? Все лучше, чем разное непотребство показывать морально неокрепшим личностям… Впрочем, сейчас не об этом. Западная кинопродукция, если уж она представала пред ясными очами советских людей, это значило — кино качественное. И обреченное на успех, между прочим.

Советская Австралия

Прошедшие через скрупулезный отбор иностранные герои были и достойными внимания, и временами подражания даже, и, если угодно, тут же становились нашими ребятами. Пусть и внешне иными, и одетыми в импортное, и говорить за них приходилось артистам дубляжа, но вот наши это парни и, чуть пореже, но тоже случалось, девчонки — и все тут.

Взять, скажем, Данди, того самого, который по прозвищу «Крокодил». Десятилетия популярности у русскоязычной публики и непременное место в праздничном наборе фильмов накануне большого «Оливье»! А все почему?

Он прост и житейски мудр этот австралиец, ловок и смекалист. Дворцов заманчивыми сводами его не соблазнить. Больше того, если уж он нашел свою любовь, то она побежит за ним, подобрав юбку, из хором барских в ветхую халабуду в экзотической глухомани. Буйвола может укротить, колумбийскую наркомафию наказать, сына правильно воспитать… Этот парень умеет все. В том числе и запустить консервную банку точно в башку злоумышленнику метров на 30, что порадует любого инструктора ДОСААФ.

Еще Майк Данди гуманен и дружелюбен, но и в обиду не даст ни себя, ни близких. Нормальный такой советский человек. Хоть и вскормленный сгущенным молоком кенгуру. Быть бы ему при других раскладах бесстрашным геологом, ищущим лучистый колчедан на крайнем севере. Или председателем передового колхоза-миллионера. Или разведчиком в тылу у фашистов. Монтажником-высотником, штурманом рыболовецкого судна, космонавтом… Не виноват же он, ей Богу, что не там родился.

Остап и его команда

Шалопай из картины «Один дома» — мальчишка чистого тимуровского пошиба. Дать отпор так и не раскаявшимся переросткам-квакинцам, вступиться за справедливость и отстоять свое жилье, пусть даже и разнеся в щепки весь поселок, а то и хорошую часть Нью-Йорка — это прямо к нему. Правда, тут не вполне спортивный момент присутствует… Авторы нарочно насытили действие новогодней атрибутикой, заманили, не оставили шансов оторваться… Ну ничего, в конце концов, прием расхожий, вот и «Ирония судьбы», легкий пар, «горяченькую дали», «моя Надя приехала» — все это тоже не 8 марта случилось, и не в День танкиста…

А Челентано взять нашего, понимаете ли, Адриано. Как его вообще угораздило итальянцем оказаться? Вот же судьба-злодейка… Родился бы на Кубани или в Донбассе… «Укрощение строптивого», помните? Человек всего добился своими мозолями, включая красотку Орнеллу Мути. Типичный казак, крестьянин-воин, горняк.

Или, скажем, вошел бы в Старгород со стороны деревни Чмаровки, в «Блефе» в Адриано много от Остапа Ибрагимовича. Вообще, чуть ни любой образ Челентано — лейтмотив снов советского человека за пять минут до гудка на смену. Парень с рабочей окраины, весел и удачлив, живет и не тужит, поет хриплым голосом и дамы от него лишаются остатков социальной ответственности, а то и вовсе под венец тянут. Челентано — неисправимый романтик с хорошим концом во всякой его игривой истории. Разве это не для Нового года? Разве не для русского человека?

Между прочим, даже в далекие махровые времена холодной войны итальянцы у нас вообще слабо воспринимались чужаками, заметили? Кому возраст позволяет, разумеется, вы же наверняка заметили? А почему? Легкие они, итальянцы-то, позитивные. Даже если и капиталисты — то игрушечные какие-то, не взаправдашние, никакого звериного оскала.

К тому же, их «Фиат» — это наш «Жигуль». Их Пупо, Тото, Альбано, Ромина — обычная наша дискотека 80-х. Их «Мартини» — наш «шмурдяк» для снятия барышень, прости уж за правду жизни.

Француз от итальянца недалеко падает

Французы тоже хороши, не далеко от итальянцев ушли. Потому на наших экранах всегда были желанными гостями, особенно, когда в сюжет намешана хорошая авантюрная комедийная начинка.

Тем паче, Франция еще со времен своей безумной революции пропиталась социалистическими идеями, что твой круассан кремом. Там бунтарей, то ли идейных, то ли стихийных — пруд пруди. А эта тема нам близка, понятна и, не спорьте, все равно симпатична, пусть даже формации, веяния и всякие там дискурсы менялись на наших широтах неоднократно.

Берем для примера Пьера Ришара в лучшем фильме о журналистах «Игрушка». Да, его герой не собирался, но обаятельно и мило выступил против бездушной системы. Может, конечно, он и не вполне победил, но и не проиграл же. А уж саундтрек в фильме — просто праздник какой-то.

Так это один только Ришар! А когда он в паре с Жераром Депардье — жди головоломных и курьезных приключений в бешеном русском стиле. Русском, не спорьте! Чего вы думаете Депардье так гармонично вписался в историю с российским гражданством? Вот!

И теперь скороговоркой: Фернандель, Филипп Нуаре, Ален Делон, Луи де Фюнес (да-да, аристократы запросто могут быть созвучными пролетарскому мировосприятию, вспомните хотя бы и «красного графа» Алексея Толстого), Бурвиль… Потри французского артиста и увидишь добродушного советского человека, со всеми его незатейливыми радостями, но и с несокрушимой волей к победе.

С американцами, с ними, понятно, посложнее, но и там на всякую пластмассовую комиксовую ересь всегда можно найти противоядие в лице Джеки Чана, самого обычного, но гениального, как иероглиф, освобожденного труженика востока.

В общем, станете завершающийся год спроваживать и встречать наступающий с его тревожным революционным хвостовым числом «17», и в телевизор нет-нет, да и загляните. Убедитесь, что я прав в своих наблюдениях. Вы и сами массу других, внезапных примеров найдете. Удивитесь и порадуетесь!

Работают, чтобы не происходило во Вселенной, а они, ох, и работают — старинные принципы создания благостной праздничной атмосферы при помощи телевизионной картинки. Как в советские времена все придумалось, дошло до абсолюта, так ничего и не меняется. И не надо. Давайте считать это традицией. Отличной новогодней традицией! И с наступающим вас. Года обновляются каждые 12 месяцев, но что-то важное и правильное пусть остается в них из былых времен.