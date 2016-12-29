Товарищ Данди по прозвищу «Крокодил». Колонка Руслана Мармазова

Новогодние дни (предновогодние, посленовогодние, теперь-то все научились особенно залихватски, продолжительно и с оттяжкой праздновать смену одного-единственного значка в календаре) они ведь чем хороши? Кроме телесного отдохновения и душевного времяпрепровождения, разумеется? Телевизором!
И дело даже не в том, что по версии классика рисованного кино почтальона Печкина, ящик с экраном является главным украшением стола. Изобилие прекрасной телевизионной продукции в обозначенный временной период натурально зашкаливает. Что замечательно! Телеканалы, как бы извиняясь за весь год, в течение которого они пугали новостями и сушили мозги «Домом-2» и «Модным приговором», балуют самым настоящим и изысканным образом, балуют своих благодарных потребителей.
Чем ближе к бою курантов, без разницы с какой стороны от 31 декабря — 1 января, тем больше в телевизоре здравого смысла и четкого понимания, что именно радует зрителя. Никаких натужных экспериментов, никаких маркетинговых выкрутасов, поменьше навязчивой рекламы, одна только добрая, проверенная годами классика. Тут не о музыкальных номерах говорено, где всякой субстанции хватает, а о кинематографе.
Я уже долгие годы не заглядываю в телевизионную программу, как-то ни к чему она мне. А в новогодние дни в том и вовсе нет нужды. Точно знаю, что непременно наскачу на жемчужную россыпь Леонида Гайдая. И в миллионный раз стану смаковать с любого места приключениями Шурика, и великую тройку смешного нападения Вицин-Никулин-Моргунов, и медвежью песенку Натальи Варлей на камне… Что я, собственно, рассказываю? Вы же сами превосходно это знаете.
Кроме того, в «детское время» косяком пойдут дивные советские сказочные истории с Машей и Витей, Буратино каким-нибудь, Морозко, с огнивом, толстяками, голосом Георгия Милляра из-под грима Бабы-Яги...
Если даже и героические будни Ивана Бровкина мелькнут или, допустим, случится эротико-производственный роман имени Эльдара Рязанова, так и они в радостной атмосфере праздника не подкачают. Потому как, традиционно дивно монтируются с салатом «Оливье» и мандаринами.
Чего уж там говорить, в советские времена умели создать приятные ощущение посредством важнейшего из искусств. Нет, понятно, что и более поздние работы отечественных киношников с уместной тематикой будут подтянуты и вплетены в эмоциональную канву праздника. Но не они послужат каркасом новогоднему настроению. Что вы? Только шедевры, рожденные в СССР!
Любознательный читатель, перепрыгивающий вместе с сумбурными мыслями автора с абзаца на абзац, наверняка уже имеет, что возразить. Мол, а как же быть с работами зарубежных мастеров экрана? Они, так сказать, каким боком втискиваются в плотный график подъёлочных эфиров? Отвечаю. Очень даже уместным боком. Хотя есть тут и тонкие моменты.
Во-первых, в эти дни восприятие публики точно не будет оскорблено некачественной или идеологически сомнительной поделкой западных киностудий. Фредди Крюгер нелеп в новогодне-рождественские дни ровно так же, как и любая часть «Бандитского Петербурга», даром, что последний — отечественная штучка. Не тот формат! Во-вторых, сказки, согласен, более современные и технологичные, чем постановки Александра Роу, но с четким пониманием, где есть добро, а где зло, так еще и захватывающие по сюжету и с чарующими спецэффектами, принимаем для ассортимента, легко и с удовольствием. Надо же чем-то перемежевывать Гайдая! Гарри Поттер, Нарния в разных своих проявлениях и непревзойденный Магистр Йода для этого годятся, будто для того и созданы. В-третьих, долгие годы работы советской селекционной идеологической машины предлагают нам свои плоды и сегодня тоже.
Прежде, кто забыл, тому напоминаю, на наши взыскательные экраны совсем не каждый фильм просачивался. Изучали их придирчиво, с увеличительным стеклом, если не с микроскопом, с речным песочком перетирали. Случалось, понятно, и слишком усердствовали. Потому, когда до советских кинотеатров добралась знаменитая «Клеопатра» с Элизабет Тейлор и падкие на «обнаженку» граждане «после 16» выстроились в кассы, оказалось, что они поспешили. Одна сплошная история, глубокие чувства античного масштаба, красивые артисты, но никакого баловства…
Но это так, перегибы на местах. Хотя, а может и не перегибы? Все лучше, чем разное непотребство показывать морально неокрепшим личностям… Впрочем, сейчас не об этом. Западная кинопродукция, если уж она представала пред ясными очами советских людей, это значило — кино качественное. И обреченное на успех, между прочим.
Прошедшие через скрупулезный отбор иностранные герои были и достойными внимания, и временами подражания даже, и, если угодно, тут же становились нашими ребятами. Пусть и внешне иными, и одетыми в импортное, и говорить за них приходилось артистам дубляжа, но вот наши это парни и, чуть пореже, но тоже случалось, девчонки — и все тут.
Взять, скажем, Данди, того самого, который по прозвищу «Крокодил». Десятилетия популярности у русскоязычной публики и непременное место в праздничном наборе фильмов накануне большого «Оливье»! А все почему?
Он прост и житейски мудр этот австралиец, ловок и смекалист. Дворцов заманчивыми сводами его не соблазнить. Больше того, если уж он нашел свою любовь, то она побежит за ним, подобрав юбку, из хором барских в ветхую халабуду в экзотической глухомани. Буйвола может укротить, колумбийскую наркомафию наказать, сына правильно воспитать… Этот парень умеет все. В том числе и запустить консервную банку точно в башку злоумышленнику метров на 30, что порадует любого инструктора ДОСААФ.
Еще Майк Данди гуманен и дружелюбен, но и в обиду не даст ни себя, ни близких. Нормальный такой советский человек. Хоть и вскормленный сгущенным молоком кенгуру. Быть бы ему при других раскладах бесстрашным геологом, ищущим лучистый колчедан на крайнем севере. Или председателем передового колхоза-миллионера. Или разведчиком в тылу у фашистов. Монтажником-высотником, штурманом рыболовецкого судна, космонавтом… Не виноват же он, ей Богу, что не там родился.
Шалопай из картины «Один дома» — мальчишка чистого тимуровского пошиба. Дать отпор так и не раскаявшимся переросткам-квакинцам, вступиться за справедливость и отстоять свое жилье, пусть даже и разнеся в щепки весь поселок, а то и хорошую часть Нью-Йорка — это прямо к нему. Правда, тут не вполне спортивный момент присутствует… Авторы нарочно насытили действие новогодней атрибутикой, заманили, не оставили шансов оторваться… Ну ничего, в конце концов, прием расхожий, вот и «Ирония судьбы», легкий пар, «горяченькую дали», «моя Надя приехала» — все это тоже не 8 марта случилось, и не в День танкиста…
А Челентано взять нашего, понимаете ли, Адриано. Как его вообще угораздило итальянцем оказаться? Вот же судьба-злодейка… Родился бы на Кубани или в Донбассе… «Укрощение строптивого», помните? Человек всего добился своими мозолями, включая красотку Орнеллу Мути. Типичный казак, крестьянин-воин, горняк.
Или, скажем, вошел бы в Старгород со стороны деревни Чмаровки, в «Блефе» в Адриано много от Остапа Ибрагимовича. Вообще, чуть ни любой образ Челентано — лейтмотив снов советского человека за пять минут до гудка на смену. Парень с рабочей окраины, весел и удачлив, живет и не тужит, поет хриплым голосом и дамы от него лишаются остатков социальной ответственности, а то и вовсе под венец тянут. Челентано — неисправимый романтик с хорошим концом во всякой его игривой истории. Разве это не для Нового года? Разве не для русского человека?
Между прочим, даже в далекие махровые времена холодной войны итальянцы у нас вообще слабо воспринимались чужаками, заметили? Кому возраст позволяет, разумеется, вы же наверняка заметили? А почему? Легкие они, итальянцы-то, позитивные. Даже если и капиталисты — то игрушечные какие-то, не взаправдашние, никакого звериного оскала.
К тому же, их «Фиат» — это наш «Жигуль». Их Пупо, Тото, Альбано, Ромина — обычная наша дискотека 80-х. Их «Мартини» — наш «шмурдяк» для снятия барышень, прости уж за правду жизни.
Французы тоже хороши, не далеко от итальянцев ушли. Потому на наших экранах всегда были желанными гостями, особенно, когда в сюжет намешана хорошая авантюрная комедийная начинка.
Тем паче, Франция еще со времен своей безумной революции пропиталась социалистическими идеями, что твой круассан кремом. Там бунтарей, то ли идейных, то ли стихийных — пруд пруди. А эта тема нам близка, понятна и, не спорьте, все равно симпатична, пусть даже формации, веяния и всякие там дискурсы менялись на наших широтах неоднократно.
Берем для примера Пьера Ришара в лучшем фильме о журналистах «Игрушка». Да, его герой не собирался, но обаятельно и мило выступил против бездушной системы. Может, конечно, он и не вполне победил, но и не проиграл же. А уж саундтрек в фильме — просто праздник какой-то.
Так это один только Ришар! А когда он в паре с Жераром Депардье — жди головоломных и курьезных приключений в бешеном русском стиле. Русском, не спорьте! Чего вы думаете Депардье так гармонично вписался в историю с российским гражданством? Вот!
И теперь скороговоркой: Фернандель, Филипп Нуаре, Ален Делон, Луи де Фюнес (да-да, аристократы запросто могут быть созвучными пролетарскому мировосприятию, вспомните хотя бы и «красного графа» Алексея Толстого), Бурвиль… Потри французского артиста и увидишь добродушного советского человека, со всеми его незатейливыми радостями, но и с несокрушимой волей к победе.
С американцами, с ними, понятно, посложнее, но и там на всякую пластмассовую комиксовую ересь всегда можно найти противоядие в лице Джеки Чана, самого обычного, но гениального, как иероглиф, освобожденного труженика востока.
В общем, станете завершающийся год спроваживать и встречать наступающий с его тревожным революционным хвостовым числом «17», и в телевизор нет-нет, да и загляните. Убедитесь, что я прав в своих наблюдениях. Вы и сами массу других, внезапных примеров найдете. Удивитесь и порадуетесь!
Работают, чтобы не происходило во Вселенной, а они, ох, и работают — старинные принципы создания благостной праздничной атмосферы при помощи телевизионной картинки. Как в советские времена все придумалось, дошло до абсолюта, так ничего и не меняется. И не надо. Давайте считать это традицией. Отличной новогодней традицией! И с наступающим вас. Года обновляются каждые 12 месяцев, но что-то важное и правильное пусть остается в них из былых времен.