Вертолетчики ВКС РФ рассказали о боях с ИГИЛ под Пальмирой

Сызрань, 29 декабря. Пилоты Сызранского высшего военного авиационного училища, вернувшись домой, рассказали подробности освобождения Пальмиры от боевиков весной этого года.

Российские вертолетчики рассказали о сложностях пилотирования боевых машин в Сирии. Хотя операция шла весной температура поднималась выше 40 градусов, сам пилотаж был очень сложным – пыльные бури, дожди-муссоны, горы. Ко всему этому добавлялось постоянное огневое сопротивление боевиков ИГИЛ (запрещено в России). Иногда, рассказывают вертолетчики, бывало по 5-6 вылетов в день. Особенно жарко было под Пальмирой, после возвращения летчики насчитывали по нескольку десятков пробоин в бронированных бортах «Крокодилов». Все пилоты вернулись домой, 18 из них получили государственные награды.

Ранее Газета.ру сообщила, что в Сирии в результате авиаудара был уничтожен высокопоставленный командир террористической организации «Исламское государство».