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Сирия сегодня: удар по посольству РФ, ООН об Алеппо, ПЗРК от Обамы, грязь на «Белых касках»
Новости Сирии

Сирия сегодня: удар по посольству РФ, ООН об Алеппо, ПЗРК от Обамы, грязь на «Белых касках»

Сегодня 11:11
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Сирия сегодня: удар по посольству, ООН об Алеппо, ПЗРК от Обамы, грязь на «Белых касках»

Сирия сегодня, 29 декабря. Боевики атакуют посольство РФ, эвакуация из Алеппо, американские ПЗРК для террористов, грязные «Белые каски».

Боевики атакуют посольство РФ в Дамаске

МИД России считает реальной угрозу посольству России и ее сотрудникам со стороны террористических группировок, ведущих обстрелы Дамаска.

Об этом заявляет департамент информации и печати МИД РФ.

Ранее стало известно, что российское посольство в Сирии подверглось обстрелу со стороны террористов, окопавшихся в пригородах Дамаска. В частности, в результате действий боевиков во внутреннем дворе административного комплекса российского посольства упали две мины, которые, к счастью, не разорвались и были обезврежены саперами.

«Рассматриваем эту очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии, как подтверждение их намерений и впредь сеять террор и насилие, — говорится в комментарии МИД России. — Вынуждены констатировать сохранение реальной угрозы посольству РФ и его сотрудникам со стороны террористических группировок».

По мнению российского внешнеполитического ведомства, подобные провокации еще раз подтверждают «настоятельную необходимость скорейшей ликвидации террористических очагов».

Эвакуация из Алеппо

По данным ООН, с 24 ноября более 110 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Восточном Алеппо вследствие боевых действий. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН.

Как сообщает аппарат генсека ООН, из 110 тысяч перемещенных лиц 75 тысяч человек были направлены в районы в окрестностях Алеппо, контролируемые правительством Башара Асада, а 36 тысяч — в Идлиб, который находится под контролем антиправительственных группировок, а также в сельские районы на западе провинции Алеппо.

Сирия сегодня: удар по посольству, ООН об Алеппо, ПЗРК от Обамы, грязь на «Белых касках»

«Мы ожидаем, что число перемещенных лиц будет расти, поскольку их регистрация продолжается», — говорится в заявлении генсека ООН.

Организованный правительственными силами вывод боевиков и членов их семей из Восточного Алеппо начался 15 декабря и несколько раз прерывался из-за того, что террористы отказывались выполнять условия перемирия. После того, как боевики согласились сложить оружие, процесс эвакуации возобновился.

США снова вооружают «умеренную» оппозицию

Уходящая администрация Барака Обамы в качестве «дембельского аккорда» объявила о намерении вновь начать поставлять оружие так называемой «умеренной оппозиции» в Сирии.

Это решение вызвало резкую отповедь со стороны российского МИД. Так министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри заявил: «Разрешение на поставки антиправительственным отрядам вооружений, включая ПЗРК, может привести к дальнейшей эскалации напряженности в Сирии и к новым жертвам».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила: Москва прекрасно понимает, что американские вооружения с почти стопроцентной гарантией попадут в руки отъявленных террористов. «Сегодня вы поставите ПЗРК умеренным боевикам, а завтра они окажутся террористами, как это уже везде случалось», — отметила она

Позже Вашингтон дезавуировал информацию о поставках переносных зенитных ракетных комплексов антиправительственным вооруженным группировкам в Сирии.

Белые каски, заляпанные краской

Журналисты выяснили, что считающая неправительственной благотворительная организация «Белые каски» на самом деле существует на западные гранты и занимается фальсификацией доказательств «зверств» сирийской правительственной армии и ВКС РФ.

Организация Сирийская гражданская оборона, более известная как «Белые каски», утверждает о своей полной политической нейтральности и декларирует свою деятельность как защиту мирного населения Сирии. Время от времени «Белые каски» публикуют видеозаписи, как они спасают детей из-под завалов и оказывают другую помощь мирным жителям.

Однако, в Интернете неоднократно появлялись и другие видеозаписи, из которых следует, что «Белые каски» занимаются, в том числе, прямым подлогом «доказательств», касающихся жертв среди мирного населения. Как сообщает издание, на видеозаписях видно, как «те же «Белые каски» создают постановочные видео, нанося грим «пострадавшим» и диктуя, что те должны говорить». Также сообщается, что сирийские журналисты предъявили ряд материалов, на которых представители «Белых касок» фигурировали в военной форме и с оружием в руках.

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Анна Кириллова
#сша #сирия #алеппо #оон #сергей лавров #белые каски
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