Производство новейшего российского препарата против рака начнется в 2018 году

Москва, 29 декабря. Уже в 2018 году новейший российский препарат для лечения онкологических заболеваний может быть запущен в массовое производство. Как заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, препарат стал научным прорывом, продемонстрировав «фантастический результат» в устранении метастазирующих меланом.

Напомним, как сообщало агентство «Индикатор», исследователям из Мичиганского университета удалось создать нанодиски из синтетических липопротеинов с антигенами, которые активизируют иммунную систему, заставляя ее уничтожать раковые клетки.