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Задержанная за наркотики экс-супруга Кержакова собиралась забрать старшую дочь
Общество

Задержанная за наркотики экс-супруга Кержакова собиралась забрать старшую дочь

Сегодня 11:02
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Задержанная за наркотики экс-супруга Кержакова собиралась забрать старшую дочь

Санкт-Петербург, 29 декабря. Задержанная за наркотики бывшая гражданская жена нападающего «Зенита» Александра Кержакова Екатерина Сафронова собиралась забрать старшую дочь 1 января.

Как стало известно ФАН, Сафронова, планировала 1-го января забрать свою старшую дочь Соню от первого брака — с экс-хоккеистом СКА Кириллом Сафроновым.

Вчера вечером на улице Оптиков Сафронова была задержана во время покупки белого порошка, который по предварительным данным является наркотическим средством.

Напомним, что Кержаков поддерживал отношения с Сафроновой с 2010 года, однако в брак они не вступали. В 2013 году у пары появился сын Игорь, но уже в следующем году футболист добился в суде, чтобы Сафронову лишили родительских прав над их общим ребенком. 

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Тимур Румянцев
#кержаков
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