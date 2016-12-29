Трупы женщины и пятилетнего ребенка нашли в ванной подмосковной квартиры

Москва, 29 декабря. Два трупа были обнаружены в ванной комнате одной из квартир подмосковного Королева.

Как рассказали в СУ СКР по региону, полиция нашла в одном из жилых домов в Подмосковье тела пятилетнего мальчика и его матери. Погибшие лежали в ванной комнате.

Правоохранительные органы выяснили, что смерть ребенка наступила в результате перелома височной кости.

На месте происшествия работают следователи. Они опрашивают соседей и родственников, устанавливают все детали инцидента.

Как ранее писала Газета.Ru, жительница Петербурга нашла в квартире тело своей грудной дочери.