Захарченко призвал усилить экономические контакты ДНР с Россией

29 Декабря 2016 10:56 31

Донецк, 29 декабря. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что экономическая интеграция республики и России должна быть интенсивной во всех отраслях народного хозяйства.

ДНР активно развивает экономическое взаимодействие с Россией в сфере сельского хозяйства и фармакологии. По словам главы ДНР Александра Захарченко, необходимо «плотно интегрировать экономику» республики в экономику РФ. Соответствующее распоряжение 16 декабря Захарченко дал членам Народного совета республики. Напомним, что ранее глава республики обещал детям ДНР, что в 2017 году наступит долгожданный мир.