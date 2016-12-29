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Новороссия

Захарченко призвал усилить экономические контакты ДНР с Россией

29 Декабря 2016 10:56
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Захарченко призвал усилить экономические контакты ДНР с Россией

Донецк, 29 декабря. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что экономическая интеграция республики и России должна быть интенсивной во всех отраслях народного хозяйства.

ДНР активно развивает экономическое взаимодействие с Россией в сфере сельского хозяйства и фармакологии. По словам главы ДНР Александра Захарченко, необходимо «плотно интегрировать экономику» республики в экономику РФ. Соответствующее распоряжение 16 декабря Захарченко дал членам Народного совета республики. Напомним, что ранее глава республики обещал детям ДНР, что в 2017 году наступит долгожданный мир.

 

Ирина Селезнева

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