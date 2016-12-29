Ученые объяснили, почему 2017 год наступит на секунду позднее

Москва, 29 декабря. 2016-й продлится на одну секунду дольше, заявили представители Международной службы вращения Земли и синхронизации времени (IERS).

Как рассказали в IERS, в конце уходящего года будет введена дополнительная секунда. Специалисты обратили внимание, что это необходимо для синхронизации времени с вращением Земли вокруг Солнца. Для этого эксперты в определенные моменты времени вводят дополнительные секунды или убирают их. В прошлый раз это было осуществлено в конце июля 2015 года.

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