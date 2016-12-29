Президент Филиппин намерен сбрасывать коррумпированных чиновников с вертолета

Манила, 29 декабря. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов лично убивать чиновников, которые берут взятки. В частности, глава государства выразил готовность сбрасывать коррупционеров с вертолета.

«Если вы коррумпированы, я подниму вас на вертолете и сброшу вниз на пути в Манилу. Я уже делал так раньше, так что почему бы не сделать это сделать снова?», — отметил он.

Подобная участь, по словам Дутерте, грозит наркоторговцам. Комментируя недавний полицейский рейд, в ходе которого у шести человек было изъято полтонны метамфетамина, президент заявил, что лично убил бы задержанных, если бы находился в это время в Маниле. Дутерте признался, что прежде ездил в Давао на мотоцикле, чтобы патрулировать улицы и убивать наркоторговцев, пишут местные СМИ.