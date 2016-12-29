Инспекторам ГИБДД предписали общаться с глухонемыми нарушителями с сурдопереводом

Москва, 29 декабря. Сурдопереводчик должен присутствовать при составлении протокола о нарушении ПДД, если предполагаемый виновник — глухонемой. При невыполнении этих требований речь может идти о нарушении прав гражданина, следует из постановления Верховного суда России.

Верховный суд отменил решение судов нижестоящих инстанций о лишении глухонемого гражданина водительских прав, изъятых без соблюдения правил.

Как пишет газета «Известия», свои права отстоял глухонемой житель Ижевска. Он подал в суд из-за лишения прав в ответ на отказ проходить медицинское освидетельствование по требованию сотрудника ГИБДД 7 января 2015 года.