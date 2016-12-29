Шесть человек стали жертвами лобового столкновения легковушек на Ставрополье

Пятигорск, 29 декабря. Жертвами жуткой аварии в Левокумском районе Ставрополья стали шесть человек. Ранее сообщалось о пяти жертвах ДТП.

Как говорится в сообщении отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ставропольскому краю, на 183 километре автодороги «Кочубей — Зеленокумск — Минеральные Воды» произошло столкновения автомобиля Lada Priora с «Нивой»​. От сильного удара пять человек погибли на месте, один скончался в реанимации областной больницы.

В настоящее время устанавливаются личности погибших.

Как сообщала «Газета.ру», ранее в Московской области водитель иномарки сбил оперативника уголовного розыска, после чего скрылся с места ДТП.