Летчики ВКС РФ из Сызрани получили награды за операцию против ИГИЛ в Сирии

Сызрань, 29 декабря. В Сызранском высшем военном авиационном училище летчиков (ВВАУЛ) состоялось торжественное награждение офицеров, принимавших участие в боевых действиях в Сирии.

Государственные награды получили 18 офицеров-летчиков. Двое из них получили ордена Мужества, а это первый шаг к представлению в будущем к званию Героя Российской Федерации. Один из пилотов был представлен к медали «За заслуги перед Отечеством» II степени и еще 15 летчиков ВКС РФ получили медали Нестерова. Все пилоты совершили множество боевых вылетов в Сирии, поддерживая правительственные войска, сражающиеся с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).