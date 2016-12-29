Ученые нашли ген, делающий человека лидером

Вашингтон, 29 декабря. Группа социологов из разных стран мира пришли к выводу, что лидерские качества передаются человеку по наследству, они связаны с особенностями генетики.

Генетики проанализировали генетические материалы, предоставленные добровольцами, чтобы определить, насколько наследственность влияет на развитие лидерских качеств у индивида. Социологи изучили поведение добровольцев внутри различных общественных групп. Оказалось, что есть определенная закономерность между генетическим кодом и проявлением лидерства. После анализа генов 4 тысяч американцев, исследователи пришли к выводу, что наличие качеств сильной личности зависит на четверть от генетики и связано с геном rs4950.