Житель Ижевска жестоко избил свою 101-летнюю бабушку

Ижевск, 29 декабря. Полиция Ижевска задержала мужчину, подозреваемого в избиении своей 101-летней бабушки. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской республике, пострадавшая обратилась в полицию с заявлением.

По ее словам, внук нанес побои в ее квартире по улице Воровского. Прибывшие на место правоохранители задержали злоумышленника, после чего доставили его в отделение полиции.

Как выяснилось, 39-летний мужчина находился в гостях у своей родственницы. Он толкнул ее, из-за чего пожилая женщина получила травмы и была доставлена в больницу. При этом установлено, что подозреваемый уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ — «побои», в отношении ижевчанина возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что следователи в Санкт-Петербурге проводят проверку по факту смерти четырехмесячной девочки.