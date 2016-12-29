Москвичка нагло украла новогоднюю елку у пожилой соседки

Москва, 29 декабря. Женщина украла новогоднюю елку, установленную на одной из лестничных площадок жилых домов в Москве.

Как рассказали в ГУ МВД России по столице, в полицию обратилась пожилая жительница дома на 1-й Владимирской улице в московском районе Перово. Она рассказала об исчезновении новогодней елки, украшенной в подъезде.

Прибывшие на место преступления полицейские установили личность похитительницы. Выяснилось, что соседка женщины решила установить новогодний символ в другом подъезде. Ночью она похитила елку, а по дороге растеряла часть елочных украшений.

Правоохранительные органы нашли 43-летнюю подозреваемую по этим уликам.

Возбуждено уголовное дело.

Как ранее писала Газета.Ru, пенсионерка украла елку из банка.