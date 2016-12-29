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Глава компании «Усть-Луга» арестован по делу о мошенничестве
Общество

Глава компании «Усть-Луга» арестован по делу о мошенничестве

Сегодня 10:29
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Глава «Усть-Луга» арестован по делу о мошенничестве

Санкт-Петербург, 29 декабря. Дзержинский районный суд северной столицы арестовал на два 25 дней главу совета директоров «Компании Усть-Луга» Валерия Израйлита, сообщили в пресс-службе суда.

Суд Санкт-Петербурга постановил арестовать до 21 января Валерия Израйлита накануне вечером в рамках уголовного делопроизводства по статье о мошенничестве в крупных размерах. Ему было предъявлено соответствующее обвинение. В офисе компании было проведено ряд обысков. По данным СМИ, подозреваемого задержали сотрудники ФСБ 28 декабря по делу о хищении 1,5 млрд рублей, выделенных под строительство морского торгового порта Усть-Луга.

В Управлении ФСБ по региону арест Израйлита не прокомментировали, правозащитник главы совета директоров также недоступен. Отметим, что «Компания Усть-луга» создавалась в 1992 году под проект строительства на Балтике торгового порта, программа стройки осуществлялась в рамках ФЦП на условиях госпартнерства и частного бизнеса.

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Ирина Селезнева
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