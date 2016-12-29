Луганск принимает в интернатуру выпускников-медиков из Украины

Луганск, 29 декабря. Выпускники вузов Украины предпочитают проходить интернатуру в Луганском государственном медицинском университете, сообщают в министерстве здравоохранения республики.

Ректор ЛГМУ отметил, что в вузе сейчас учатся порядка двух тысяч студентов, из них более 300 на первом курсе. 380 преподавателей ведут процесс обучения, среди них 45 докторов и 223 кандидата наук. Факт того, что в интернатуру Луганского медицинского университета приезжают выпускники из Харькова и Днепропетровска, свидетельствует о высоком уровне преподавания в республиканском высшем учебном заведении, подчеркнули в министерстве здравоохранения ЛНР.