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Луганск принимает в интернатуру выпускников-медиков из Украины
Новороссия

Луганск принимает в интернатуру выпускников-медиков из Украины

Сегодня 10:37
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Луганск принимает в интернатуру выпускников-медиков из Украины

Луганск, 29 декабря. Выпускники вузов Украины предпочитают проходить интернатуру в Луганском государственном медицинском университете, сообщают в министерстве здравоохранения республики.

Ректор ЛГМУ отметил, что в вузе сейчас учатся порядка двух тысяч студентов, из них более 300 на первом курсе. 380 преподавателей ведут процесс обучения, среди них 45 докторов и 223 кандидата наук. Факт того, что в интернатуру Луганского медицинского университета приезжают выпускники из Харькова и Днепропетровска, свидетельствует о высоком уровне преподавания в республиканском высшем учебном заведении, подчеркнули в министерстве здравоохранения ЛНР.

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Алексей Громов
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