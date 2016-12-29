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ДНР: Киев тайно удерживает более сотни пленных
Новороссия

ДНР: Киев тайно удерживает более сотни пленных

Сегодня 10:35
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ДНР: Киев тайно удерживает более сотни пленных

Донецк, 29 декабря. По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, на территории Украины находятся около 100 пленных из народной республики, которые содержатся в 15 тайных тюрьмах Службы безопасности Украины. По словам представителя ДНР, этих пленных сознательно не включают в списки на обмен.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», в конце августа представители международной правозащитной организации Amnesty International объявили об успешном освобождении из застенков СБУ в Харькове. Вместе с тем, у западных правозащитников есть данные о по крайней мере пяти незаконно удерживаемых пленниках СБУ, в том числе двух россиянах.

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Валентин Меликов
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