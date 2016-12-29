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Пассажирский автобус рухнул в пропасть в Турции, есть погибшие
Происшествия

Пассажирский автобус рухнул в пропасть в Турции, есть погибшие

Сегодня 10:23
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Пассажирский автобус рухнул в пропасть в Турции, есть погибшие

Анкара, 29 декабря. Пассажирский автобус сорвался с обрыва на севере Турции. Трагедия произошла возле деревни Басекин, на участке дороги между Стамбулом и городом Синоп.

В результате ДТП погибли пять человек, свыше 20 получили ранения. Согласно предварительным данным, сперва автобус врезался в дорожное ограждение, а затем упал в ущелье с 10-метрового обрыва. Поисково-спасательная операция осложняется сильным снегопадом, сообщает агентство Anadolu.  

Отметим, что это уже не первое крупное ДТП с участием автобуса за последнее время. Накануне сообщалось об автобусе, который был разорван пополам поездом в Тунисе. В результате происшествия погибли пять человек. В тот же день взорвался автобус в ливанской провинции Бекаа. Трагедия унесла жизнь одного человека.

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Геннадий Плющев
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