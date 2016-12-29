Посмотрите на себя: почему Трамп против антироссийских санкций

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал американских граждан обратить внимание на свою жизнь, а не на антироссийские санкции. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом об американо-российских отношениях и политике санкций после прихода миллиардера к власти.

Трамп отреагировал на сообщения о новых санкциях Вашингтона против Москвы из-за якобы хакерских атак во время предвыборной гонки в Соединенных Штатах. Будущий глава Белого дома призвал жителей США обратить внимание на внутренние проблемы. По мнению Трампа, компьютерные технологии лишь усложнили жизнь, приведя к тому, что никто толком не понимает, что происходит вокруг.

Кроме того, он сообщил, что ему ничего неизвестно о заявлении сенатора Линдси Грэма, который обещал сделать все возможное, чтобы Вашингтон ввел новые антироссийские санкции. В свою очередь Дональд Трамп пообещал встретиться с сенатором и поговорить с ним об этом.

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«Обвинения в хакерских атаках с целью повлиять на результат американских выборов — это попытка одновременно оправдать неудачу демократов перед спонсорами и избирателями и ухудшить отношения США и России перед вступлением Дональда Трампа в должность. Для внутренней политики антироссийские меры Обамы приобретают значение для будущего его однопартийцев, которым необходимо как-то объяснять неудачи действующего президента и провал Хиллари Клинтон. Антироссийские санкции придают выдумкам пропаганды видимость объективности и делают тему российского вмешательства в выборы делом не только обсуждения в обществе, а государственной проблемой международного уровня, которую демократы обязательно постараются в дальнейшем эксплуатировать в своих целях», — пояснил ФАН военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Кроме того, заметил аналитик, Барак Обама хочет поставить как можно больше барьеров на пути сотрудничества Москвы и Вашингтона, чтобы будущий президент тратил усилия не на его возобновление, а на устранение препятствий. Уже сейчас можно говорить о том, что многие из уже введенных ограничений оказываются под угрозой отмены.

«Барак Обама предпочитал не согласовывать свои действия с законодательной ветвью власти, поэтому многие его решения Дональд Трамп сможет легко отменить. Недавно в Сенате США Республиканская партия заблокировала акт «О поддержке стабильности и демократии в Украине», что предотвратило превращение указа Барака Обамы о санкциях в закон сроком действия на 5 лет. Даже при Обаме ограничения подстраивались под нужды американской армии и промышленности (контракты на обслуживание вертолетов Ми-17, оборудование для реализации Договора по открытому небу, ракетные двигатели для аэрокосмической программы США), а при Дональде Трампе прагматизм может стать гораздо более значимым мотивом при принятии решений», — считает Сергей Простаков.

По словам эксперта, как показывает предыдущий опыт, и геополитическая роль России, и производимая в ней продукция, полностью игнорировать нас невозможно. Поэтому ответные ограничительные меры могут быть предприняты как в области экономического сотрудничества, так и путем санкций против институтов общества и государства, а также конкретных лиц, ответственных за ухудшение российско-американских отношений. При этом не стоит забывать о том, что уже в скором времени содержание диалога России и США со вступлением Дональда Трампа в должность президента будет совершенно другим, чем сейчас.