Стая бродячих собак искусала девушку в Иркутске

Иркутск, 29 декабря. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту нападения бродячих собак на несовершеннолетнюю в Иркутске.

Как сообщили в региональном управлении МВД России, инцидент произошел в четверг в районе центрального парка культуры и отдыха. Стая бродячих собак набросилась на 17-летнюю девушку. Пострадавшая получила серьезные травмы и обратилась за медицинской помощью.

Следственный отдел по Октябрьскому району Иркутска проверяет ответственные органы по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Полиция устанавливает все детали происшествия.