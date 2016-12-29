Минздрав Иркутска уточнил число жертв «Боярышника»

Иркутск, 29 декабря. От отравления средством для ванн «Боярышник» в Иркутской области погибли 76 человек. Уточненные данные предоставил глава регионального Минздрава Олег Ярошенко во время заседания комиссии по ЧС.

По его словам, сегодня ночью в больницу поступил житель Шелехова с отравлением метанолом, его состояние оценивается как тяжелое.

«Семьдесят шесть человек отравились в Иркутской области метанолом, всего пострадавших — 123», — отметил Ярошенко.

Как сообщало агентство НСН, более 17 тысяч литров косметического лосьона «Боярышник» изъяты на железнодорожной станции Братск в Иркутской области.

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинения 16 фигурантам дела об отравлении «Боярышником» в Иркутской области.